Психолог объяснил, как избавиться от зависимости от мобильного телефона

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Зависимость от мобильного телефона появляется, когда человек постоянно держит его в руках, даже во время важного разговора поглядывая на экран. Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

По его словам, общение человека с гаджетом является одной из разновидностей измененного состояния сознания. Самый быстрый способ вернуть пользователя в реальную жизнь — «разбить» такое состояние.

Для этого необходимо предложить собеседнику отложить свой телефон на время. Это может вызвать злость или раздражение, но внимание привлечет.

— Чтобы прервать свою порочную связь с телефоном, достаточно научиться управлять своим вниманием и осознанно его переключать в реальность. Самое надёжное средство здесь — физические действия. Можно, отложив смартфон, сделать небольшую зарядку, немного пробежаться или быстро пройтись — подойдет любая физическая нагрузка, — цитирует специалиста «Прайм».

Однако это даст только кратковременный эффект. Если человек осознанно предпочитает живому общению виртуальное, у него могут появиться серьезные психологические проблемы, с которыми необходимо разбираться отдельно.

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