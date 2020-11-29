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В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России за последние сутки выявлено 26 683 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что новые случаи заболевания зафиксировали во всех 85 регионах страны. Из числа заразившихся 22,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в пятерку вошли Нижегородская область и республика Карелия.

В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За сутки врачи выписали из больниц 21 987 тысяч человек. Умерло 459 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее иммунолог назвал способ избавиться от последствий коронавируса. При этом эксперт отметил, что план реабилитационных мероприятий в каждом конкретном случае следует разрабатывать индивидуально — с учетом возраста, истории болезни и прочих параметров.

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