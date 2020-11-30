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Один ребенок пострадал из-за взрывной волны в доме в Ленинградской области
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Один ребенок пострадал из-за взрывной волны в доме в Ленинградской области

Юлия Курганова

Происшествия

Ребенок пострадал от взрывной волны в многоквартирном жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщает в понедельник, 30 ноября, пресс-служба областного правительства.

— В настоящее время из дома, в котором произошел взрыв, эвакуировано около 40 человек. О жертвах не сообщается, пострадал от взрывной волны ребенок, для обработки порезов направлен в стационар, — сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о размещении людей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске на улице Добровольского, 22 на верхнем этаже произошел взрыв. Позже была названа предварительная причина произошедшего.

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