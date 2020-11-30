Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после полученной травмы

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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожелал кандидату на президентский пост от демократов Джо Байдену скорейшего выздоровления после полученной им травмы ноги. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 30 ноября.

— Выздоравливайте скорее! — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Джо Байден сломал ногу во время игры со своей собакой. Сначала врач диагностировала только растяжение, но компьютерная томография подтвердила перелом.

Ранее сообщалось, что Байден, заявивший о победе на президентских выборах, не померен проводить расследование в отношении Трампа.

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