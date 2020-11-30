Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после полученной травмы
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожелал кандидату на президентский пост от демократов Джо Байдену скорейшего выздоровления после полученной им травмы ноги. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 30 ноября.
— Выздоравливайте скорее! — написал Трамп.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
Ранее сообщалось, что Джо Байден сломал ногу во время игры со своей собакой. Сначала врач диагностировала только растяжение, но компьютерная томография подтвердила перелом.
Ранее сообщалось, что Байден, заявивший о победе на президентских выборах, не померен проводить расследование в отношении Трампа.
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