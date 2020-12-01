США заинтересовались покупкой российских Ми-24 и Ан-2

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Соединенные Штаты заинтересованы в приобретении российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 для ознакомления инструкторов первой учебной эскадрильи авиации морской пехоты MAWTS-1 в штате Аризона. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте правительства США во вторник, 1 декабря.

Уточняется, что техника необходима Америке для ознакомления инструкторов MAWTS-1 и будущих инструкторов по оружию и тактическим приемам с летными характеристиками иностранных вертолетов и самолетов.

— Это будет достигнуто за счет получения доступа к двум иностранным летательным аппаратам, предоставленным подрядчиком, — уточняется на сайте.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 были задействованы при сопровождении миротворцев РФ в Нагорном Карабахе.

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