Столичных водителей предупредили о затруднениях на дорогах вечером из-за снегопада

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Движение на столичных дорогах вечером во вторник, 1 декабря, может быть затруднено из-за снегопада. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там уточнили, что сложнее всего водителям будет на МКАД у развязок и эстакад. Во время обильного снегопада в местах, где есть подъемы, возникают сложности с проездом.

— Будьте предельно внимательными и осторожными на дороге: держите дистанцию, избегайте необоснованных маневров и резких торможений, а также помните о более длинном тормозном пути автомобиля, — сообщили в ведомстве.

Ранее москвичей предупредили о высыпании «ледяных игл» и «алмазной пыли» в конце недели.

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