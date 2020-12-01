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Иммунолог заявил, что наличие антител к COVID-19 не гарантирует защиту от инфекции
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Иммунолог заявил, что наличие антител к COVID-19 не гарантирует защиту от инфекции

Виктория Родимкина

Здоровье

Наличие антител к коронавирусу по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от заболевания. Об этом заявил заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун во вторник, 1 декабря.

По его словам, если у пациентов найдены антитела, это не говорит о том, что они полностью защищены от болезни. Врач уточнил, что в Израиле на сегодняшний день проводится проверка вакцины, и специалисты проверяют целый ряд антител.

— Кроме того, проверяют нейтрализующие антитела, которые считаются самыми важными, потому что обычная серология еще не гарантирует, что человек защищен от вируса, — сказал Яков Беркун.

Также профессор прокомментировал информацию из соцсетей о том, что некоторые участники испытаний вакцины от коронавируса делали анализы на антитела, чтобы выяснить, получили ли они препарат или плацебо.

— Даже если часть больных будет знать, я не думаю, что это может повлиять на качество самого исследования. Часть вещей проверяется, на которые эффект плацебо не влияет, — цитирует врача РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о причинах отказа в госпитализации пациенту с коронавирусом.

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