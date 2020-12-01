Более 1,3 тысячи москвичей госпитализировали с коронавирусом за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние сутки в столице госпитализировали 1376 москвичей, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом во вторник, 1 декабря.

Основная часть госпитализированных — 38,3 процента — это люди от 18 до 45 лет. На втором месте — пациенты от 45 до 65 лет. Их процент среди новых заболевших равен 32. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, составляют 13 процентов, дети — 12,7, более старшее поколение — 4 процента. Уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 431 пациент.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в столице выявили 6524 новых случая коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что завод по производству вакцины от COVID-19 планируют открыть в столице до конца года.

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