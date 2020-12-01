СМИ: Оператор «Северного потока — 2» возобновит укладку газопровода 5 декабря

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG возобновит укладку газопровода 5 декабря, для работы он будет использовать судно «Академик Черский». Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии во вторник, 1 декабря.

— Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно «Академик Черский», — уточнил представитель немецкого агентства.

При этом РИА Новости со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщает, что название судна, которое будут использовать для строительства «Северного потока — 2» будет названо позднее.

Ранее строящая газопровод компания уже называла дату начала работ. Представители Nord Stream 2 планируют уложить отрезок протяженностью в 2,6 километра на каждой из ниток газопровода.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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