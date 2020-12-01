Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил продлить выделение бесплатных препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также подготовить соответствующий проект распоряжения.

По его словам, обеспечение больных COVID-19 бесплатными лекарствами необходимо продолжить.

— И я прошу Министерство здравоохранения подготовить и внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на лекарственное обеспечение, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он также добавил, что для снижения нагрузки на лечебную сеть необходимо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома.

Мишустин отметил, что из тех пяти миллиардов, которые были выделены регионам РФ на лекарства, порядка 70 процентов уже «законтрактованы». Он подчеркнул, что эту работу надо ускорить.

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