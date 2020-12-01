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В Москве состоялся XX Городской медиафорум
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В Москве состоялся XX Городской медиафорум

Оксана Васильева

Общество

В среду, 25 ноября, в Москве прошел юбилейный, 20-й Городской отраслевой форум печати. В работе форума приняли участие руководители и специалисты московских и региональных издательских домов, полиграфических предприятий, организаций по распространению периодической печати и книжной продукции, общественных организаций, представители отраслевых органов государственной власти, профессиональных сообществ, а также эксперты медиарынка.

Открывая пленарное заседание, первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова зачитала приветствие его участникам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Александра Горбенко.

Затем Юлия Казакова выступила с докладом «Поддержка издания и распространения периодических печатных СМИ и книг в городе Москве» и представила итоги проведенных по заказу департамента отраслевых мониторингов: состояния рынка печатных СМИ и полиграфии в городе Москве; московского рынка распространения периодической печати и логистических услуг, включая мониторинг обеспеченности города торговыми объектами печати; московского книжного рынка, включая мониторинг обеспеченности города торговыми площадями по продаже книг; состояния рынка информационных онлайн-ресурсов, публикующих материалы для московской аудитории (проведен впервые).

На форуме в формате офлайн и онлайн выступили: Руслан Новиков, президент СППИ ГИПП, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты», с сообщением на тему «Издательский бизнес в условиях пандемии и новые, в т. ч. цифровые, технологии в издательском деле: актуальное состояние и перспективы развития»; Александр Оськин, вице-президент СППИ ГИПП («Дистрибуция прессы в условиях борьбы с пандемией и возможные пути укрепления экономики киосковых сетей прессы»); Борис Кузьмин, президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов («Проблемы и задачи развития московской полиграфии»); Павел Мирошников, исполнительный директор СППИ ГИПП («Состояние и развитие онлайн-ресурсов, публикующих материалы для московской аудитории»); Елена Старостина, исполнительный директор Российского книжного союза («Тенденции на рынке книгоиздания и книгораспространения в России и Москве»).

В развернувшейся на форуме дискуссии приняли участие: Олег Бережной, генеральный директор ГК «Кардос»; Екатерина Капустина, генеральный директор КП «Мосгорпечать»; Екатерина Черешкина, исполнительный директор НП «Союз издателей»; Сергей Гаврилов, президент НП НСРП «Союзпечать», и другие.

В завершение мероприятия его участниками была принята резолюция, в которой были сформулированы основные задачи по развитию московского рынка печати.

В рамках проведения форума состоялась церемония награждения победителей профессионального конкурса «Московские мастера» в сфере печатных СМИ, а также были подведены итоги ежегодного городского смотра «Информируем из первых рук», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

Московский городской форум печати проводился при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

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