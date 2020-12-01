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Сотрудникам посольства РФ не потребовалась госпитализация после ЧП в Кабуле
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сотрудникам посольства РФ не потребовалась госпитализация после ЧП в Кабуле

Юлия Захарова

Происшествия

Сотрудникам российского посольства не понадобилась госпитализация после подрыва машины в Кабуле. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил пресс-атташе дипмиссии РФ в Афганистане Никита Ищенко.

— Никто не пострадал, — отметил он, отвечая на вопрос о наличии госпитализированных.

Как подчеркнул Ищенко, транспортное средство оказалось возле места инцидента случайно. Сам автомобиль получил легкие повреждения, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что автомобиль российского посольства подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве. Москва потребовала организовать тщательное расследование и установить подробности и обстоятельства происшествия.

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