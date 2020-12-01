Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки скончались от коронавируса 569 человек — этот показатель стал самым высоким за все время пандемии. Больше всего летальных случаев среди пациентов с COVID-19 оказалось в Санкт-Петербурге — 85.

Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, наиболее серьезная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Калининградской области и Санкт-Петербурге. При этом менее пяти процентов свободного коечного фонда осталось в 17 регионах страны.

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