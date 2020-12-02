Матвиенко ушла в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко самоизолировалась после контакта с больным коронавирусом. Об этом первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин сообщил в среду, 2 декабря, на заседании верхней палаты парламента.
— Она работает в удаленном режиме, — приводит РИА Новости его слова.
О самочувствии Матвиенко Яцкин ничего не сказал.
Ранее у главы Счетной палаты Алексея Кудрина выявили COVID-19. Также недавно стало известно, что депутат Госдумы Федот Тумусов заболел ковидом.
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