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Матвиенко ушла в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Матвиенко ушла в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Ростислав Зубков

Общество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко самоизолировалась после контакта с больным коронавирусом. Об этом первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин сообщил в среду, 2 декабря, на заседании верхней палаты парламента.

— Она работает в удаленном режиме, — приводит РИА Новости его слова.

О самочувствии Матвиенко Яцкин ничего не сказал.

Ранее у главы Счетной палаты Алексея Кудрина выявили COVID-19. Также недавно стало известно, что депутат Госдумы Федот Тумусов заболел ковидом.

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Валентина Матвиенкокоронавируссамоизоляция
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