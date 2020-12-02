Матвиенко ушла в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко самоизолировалась после контакта с больным коронавирусом. Об этом первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин сообщил в среду, 2 декабря, на заседании верхней палаты парламента.

— Она работает в удаленном режиме, — приводит РИА Новости его слова.

О самочувствии Матвиенко Яцкин ничего не сказал.

Ранее у главы Счетной палаты Алексея Кудрина выявили COVID-19. Также недавно стало известно, что депутат Госдумы Федот Тумусов заболел ковидом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: За прошлую неделю коронавирусом заболели почти четыре миллиона человек в мире