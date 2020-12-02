Песков рассказал о встречах Путина с ушедшими в изоляцию Кудриным и Матвиенко

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин не проводил личных встреч с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом в среду, 2 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Кудрин сообщил, что у него выявили коронавирус. В Совфеде также заявили, что Матвиенко ушла в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19.

В свою очередь Песков заверил, что за последнее время Путин лично не встречался с председателями СП и СФ.

— Нет, — сказал представитель Кремля РИА Новости, комментируя вопрос о личных встречах официальных лиц.

Песков уточнил, что оперативные совещания Совбеза, в которых участвовала Матвиенко, проводились в онлайн-формате.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: За прошлую неделю коронавирусом заболели почти четыре миллиона человек в мире