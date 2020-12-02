Совет Федерации одобрил закон об удаленке

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Закон о работе в дистанционном формате одобрен Советом Федерации. За это выступили сенаторы, проголосовав на заседании в среду, 2 декабря, передает РИА Новости.

Напомним, авторами инициативы стали спикеры Госдумы и СФ Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также группа законодателей из обеих палат парламента. Проект закона предусматривает системную переработку норм удаленной деятельности, доступность их применения, а также возможность совмещения офисной работы и удаленки.

Документ предлагает разделить дистанционную работу на три категории: удаленка на постоянной основе, временная дистанционная деятельность и удаленная работа, выполняемая периодически.

Временная дистанционка предполагает, что сотрудник работал стационарно, но был переведен на удаленную работу в силу тех или иных обстоятельств. Дистанционная работа, выполняемая периодически, предполагает, что сотрудник будет приходить в офис несколько дней в неделю, а также будет работать удаленно.

В законопроекте было убрано требование о единственно возможном способе передачи заверенных документов почтой заказным письмом с уведомлением. О виде обмена документами сотрудники и работодатели смогут договориться самостоятельно.

Кроме того, в проекте сообщается, что заключение трудового договора, его расторжение и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться цифровой подписью. Помимо этого, сотруднику на удаленной работе предоставляется право устанавливать свой рабочий график, а взаимодействие с работодателем будет осуществляться в рабочее время.

Также отмечается, что при переводе сотрудника на дистанционную работу его заработная плата не может быть уменьшена.

Данный закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее в Госдуме заявили, что закон об удаленке сохранит право работника быть офлайн.

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