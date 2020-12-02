Последний осенний месяц 2020 года вошел в топ-5 самых теплых ноябрей Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Средняя температура в ноябре 2020 года была на 3,4 градуса выше климатической нормы. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Как уточняется, третий осенний месяц вошел в топ-5 самых теплых ноябрей Москвы.

— Средняя температура ноября 2020 года в Москве, по данным главной метеостанции ВДНХ, составила 2,2 градуса — на 3,4 градуса выше климатической нормы. Это позволило ему вместе с ноябрем 2009 года войти в пятерку самых теплых в истории метеонаблюдений, — отметили синоптики.

Самый теплый ноябрь был зафиксирован в 2013 году, когда температура превысила норму на 5,2 градуса. Средняя температура в сентябре составила 13,9 градуса, в октябре — 9,2 градуса, средняя температура осени достигла 8,4 градуса, передает РИА Новости.

Ранее метеорологи пообещали москвичам морозную погоду в первые выходные декабря. Ночью с пятницы на субботу, с 4 на 5 декабря, столбики термометров могут опуститься до минус шести, днем — до минус четырех. В воскресенье, 6 декабря, станет еще холоднее: ночью — до минус девяти, днем — до минус пяти-шести градусов.

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