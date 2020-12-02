«Выглядит ужасно»: фанатам Кайли Дженнер не понравились ее «понты»

Фото: instagram.com/kyliejenner

Экс-жена рэпера Трэвиса Скотта, американская модель Кайли Дженнер решила поделиться в своем Instagram-аккаунте снимком из личного самолета. Поклонники осудили молодую предпринимательницу за бахвальство и «выпендреж», оставив множество гневных комментариев.

На опубликованных фотографиях Дженнер сидит в кресле на борту собственного самолета на фоне фиолетовой подсветки в кожаных джинсах и кожаных ботинках.

Тем не менее поклонникам звезды не понравилась демонстрация подобной расточительности, и они решили проучить Кайли Дженнер в комментариях: «Она делает что-то полезное, кроме фотографий в роскошном самолете?»; «Самое время летать на своем самолете в период пандемии»; «Выглядит ужасно, пластиковая кукла»; «Интересно, она вообще платит налоги?».

Напоминаем, что в данный момент 23-летняя Кайли Дженнер воспитывает дочь Сторми Уэбстер, которую супермодель родила от бывшего возлюбленного Трэвиса Скотта.

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