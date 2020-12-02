Акция «Почта Деда Мороза» стартовала в парках Подмосковья

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В парках Московской области стартовала акция «Почта Деда Мороза». Почтовые ящики установили в 30 муниципалитетах региона, пишет «Радио 1» со ссылкой на министерство благоустройства региона.

— В 30 парках культуры и отдыха, одном сквере, одном лесопарке Московской области и на территории МЕГА «Белая Дача» появились специальные почтовые ящики. Каждый сможет написать письмо Дедушке Морозу, — уточняется в сообщении министерства.

Все письма будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

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