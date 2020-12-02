Движение электричек восстановили после обрушения части пешеходного перехода

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение поездов на перегоне Химки — Сходня в Московской области восстановили после сбоя из-за обрушения части перехода. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

— В 18:30 движение восстановлено по штатной схеме, — отметил собеседник агентства.

Ранее в подмосковном МЧС опровергли сведения об обрушении моста на железнодорожных путях. В ведомстве пояснили, что причиной задержки поездов стало повреждение контактного провода.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ организовало проверку по данному факту. В настоящее время правоохранители работают на месте случившегося.

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