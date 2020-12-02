Меркель назвала условие, при котором карантин в Германии будет продлен

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что карантин в ФРГ сохранится до 10 января, если ситуация с коронавирусом в стране не изменится. Он этом она сообщила в среду, 2 декабря, во время пресс-конференции в Берлине.

— Если ситуация по случаям заражения будет так развиваться, как сейчас, мы еще раз встретимся 4 января. Федеральные земли продлят меры до 10 января, — сказала лидер Германии.

Она отметила, что это решение было согласовано 2 декабря. Ранее, по словам канцлера, в ноябре было решено, что ограничительные меры будут действовать, пока ситуация с пандемией не улучшится.

Кроме того, Ангела Меркель добавила, что не может ответить пока на вопрос, когда в Евросоюзе будет разрешена вакцина от коронавируса, передает ТАСС.

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