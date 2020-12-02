Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Меркель назвала условие, при котором карантин в Германии будет продлен
Фото: flickr.com / Présidence de la République du Bénin

Меркель назвала условие, при котором карантин в Германии будет продлен

Виктория Родимкина

В мире

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что карантин в ФРГ сохранится до 10 января, если ситуация с коронавирусом в стране не изменится. Он этом она сообщила в среду, 2 декабря, во время пресс-конференции в Берлине.

— Если ситуация по случаям заражения будет так развиваться, как сейчас, мы еще раз встретимся 4 января. Федеральные земли продлят меры до 10 января, — сказала лидер Германии.

Она отметила, что это решение было согласовано 2 декабря. Ранее, по словам канцлера, в ноябре было решено, что ограничительные меры будут действовать, пока ситуация с пандемией не улучшится.

Кроме того, Ангела Меркель добавила, что не может ответить пока на вопрос, когда в Евросоюзе будет разрешена вакцина от коронавируса, передает ТАСС.

Читайте также: Более 16,1 тысячи случаев коронавируса выявили в Британии за сутки

Германиякоронавирускарантин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте