Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от COVID-19

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил утвердить временные правила для доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции до 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров России.

Уточняется, что данное поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту.

Мишустин также обязал губернаторов продолжить работу по обеспечению медицинской помощью и лекарствами людей с COVID-19, которые проходят лечение на дому. Он поручил властям следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры соответствовали обстановке, складывающейся в регионе.

Напомним, доставку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции обсуждали на заседании координационного совета 1 декабря. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил премьер-министру РФ, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны, а склады готовы к приему вакцины.

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