Мишустин поручил представить проект о выделении средств на лекарства от COVID-19

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить проект о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств от коронавируса в январе 2021 года. Об этом глава правительства сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Премьер уточнил, что это необходимо сделать до 4 декабря, передает РИА Новости.

Уточняется, что Мишустин поручил Минздраву и Минфину представить в кабинет министров РФ распоряжения правительства о выделении «дополнительных бюджетных ассигнований» в целях финансового обеспечения в январе следующего года приобретения лекарственных средств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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