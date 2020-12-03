Минпросвещения не планирует делать дистанционное обучение постоянным
Министерство просвещения РФ не собирается оставлять дистанционное обучение на постоянной основе. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, власти никогда не откажутся от традиционной системы образования.
— Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет, — уточнил Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в ведомстве сообщали, что планов по переводу школьников на дистанционное обучение нет.
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