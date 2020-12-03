Минпросвещения не планирует делать дистанционное обучение постоянным

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Министерство просвещения РФ не собирается оставлять дистанционное обучение на постоянной основе. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, власти никогда не откажутся от традиционной системы образования.

— Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет, — уточнил Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в ведомстве сообщали, что планов по переводу школьников на дистанционное обучение нет.

Читайте также: Количество ушедших на карантин школ из-за COVID-19 в России увеличилось до 62