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Россиянка раскрыла секреты тайного заработка стюардесс
Фото: pixabay.com

Россиянка раскрыла секреты тайного заработка стюардесс

Захар Чайченко

Общество

Россиянка рассказала правду о секретных заработках бортпроводников. Истории, которыми с ней поделилась уволенная стюардесса, девушка опубликовала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогер написала, что многие бортпроводницы за деньги разрешают некоторым особенно нетерпеливым пассажирам выкурить сигарету в рулон туалетной бумаги при длительных перелетах.

Помимо этого она рассказала, что стюардессы могут за деньги повысить класс перелета пассажира, пересадив его из экономкласса в бизнес. Данная незаконная услуга обычно обходится всего в несколько тысяч рублей. Тем не менее автор заявила, что в последнее время сотрудники авиакомпаний стали следить за подобным «беспределом».

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