Поддержка регионов РФ во время пандемии обойдется в 300 миллиардов рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Поддержка регионов на фоне пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году обойдется федеральному центру в 300 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 3 декабря, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, власти также примут решение о выделении еще одного транша помощи на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов России. Для этого направят 10 миллиардов рублей.

— Таким образом, общий объем дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации составит 300 миллиардов рублей, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее премьер-министр России поручил представить проект о выделении средств на лекарства от COVID-19.

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