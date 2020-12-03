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Власти Москвы заявили, что не рассматривают введение новых ограничений в новогодние праздники 
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы заявили, что не рассматривают введение новых ограничений в новогодние праздники 

Вероника Кузьминова

Город

В Москве к Новому году не будут вводить дополнительных ограничительных мер, так как ранее введенных правил будет достаточно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 3 декабря.

— На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем, — заявил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду на то, что введенные ранее правила будут соблюдаться и в городе не произойдет роста заболеваемости.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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