В Москве простились с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Столица провожает президента Пушкинского музея Ирину Антонову в последний путь. В четверг, 3 декабря, друзья и коллеги прощаются с великим искусствоведом.

В этот день у ворот музея лежат цветы. Колонны главного здания учреждения задрапированы черной тканью в знак траура.

Сначала с Антоновой простился коллектив ГМИИ им. А. С. Пушкина. В настоящее время и до 15:00 президента музея провожают в последний путь остальные неравнодушные люди, в том числе вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и другие.

Церемония проходит в закрытом формате из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. Планируется, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

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