Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Москве простились с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В Москве простились с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой

Ростислав Зубков

Культура

Столица провожает президента Пушкинского музея Ирину Антонову в последний путь. В четверг, 3 декабря, друзья и коллеги прощаются с великим искусствоведом.

В этот день у ворот музея лежат цветы. Колонны главного здания учреждения задрапированы черной тканью в знак траура.

Сначала с Антоновой простился коллектив ГМИИ им. А. С. Пушкина. В настоящее время и до 15:00 президента музея провожают в последний путь остальные неравнодушные люди, в том числе вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и другие.

Церемония проходит в закрытом формате из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. Планируется, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

Читайте также: Королева Волхонки. Скончалась Ирина Антонова, легенда мира искусства

музейпрощание с коллегойГМИИ им. А. С. Пушкина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Все мнения
О проекте