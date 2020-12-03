Повреждения в коллекторе на Ленинградском проспекте устранят в кратчайшие сроки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 33А Карта всех событий

Повреждения после возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила генеральный директор АО «Москоллектор» Ольга Афанасьева в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Возгорание происходило на отсеченном участке коллектора протяженностью 400 метров.

— В кратчайшие сроки все повреждения будут устранены, — заявила Афанасьева.

Напомним, возгорание произошло 2 декабря по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководил работой штаба по ликвидации последствий происшествия. Также было восстановлено электроснабжение 460 человек, отключенных из-за задымления.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в силовом кабеле. Информации о пострадавших нет.

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