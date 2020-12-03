Повреждения в коллекторе на Ленинградском проспекте устранят в кратчайшие сроки
Повреждения после возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила генеральный директор АО «Москоллектор» Ольга Афанасьева в эфире телеканала «Москва 24».
По ее словам, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Возгорание происходило на отсеченном участке коллектора протяженностью 400 метров.
— В кратчайшие сроки все повреждения будут устранены, — заявила Афанасьева.
Напомним, возгорание произошло 2 декабря по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководил работой штаба по ликвидации последствий происшествия. Также было восстановлено электроснабжение 460 человек, отключенных из-за задымления.
По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в силовом кабеле. Информации о пострадавших нет.
Читайте также: СК начал проверку после гибели людей во время пожара в столичной больнице