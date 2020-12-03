Научно-образовательный центр создадут в Арктике

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Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа на создание научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в четверг, 3 декабря.

Так, центр под названием «Российская Арктика: новые технологии и методы исследования» даст импульс к развитию науки, экономики и промышленности всей российской Арктики.

— Благодарен председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину за высокое доверие, которое оказано трем регионам, ... в реализации глобального проекта научно-образовательного центра мирового уровня, — отметил Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что создание подобного центра — это пример силы межрегиональной кооперации. Губернатор добавил, что для реализации инициативы есть все необходимое — природные и производственные ресурсы, научный и образовательный потенциал и люди.

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