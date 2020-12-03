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Россия, Москва, Щербинка, Индустриальная улица, 6 Карта всех событий

Одиннадцатиклассник выпал из окна квартиры в Новой Москве. Данную информацию подтвердила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел на Индустриальной улице, дом 6. По предварительным данным, школьник выпал с восьмого этажа. Его доставили в больницу с многочисленными переломами. Врачам не удалось спасти школьника.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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