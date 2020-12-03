Психолог объяснил, почему россияне смирились с COVID-19

Фото: Андрей Никеричев,АГН «Москва»

Психолог Евгений Фомин объяснил, почему россияне смирились с коронавирусом, в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, люди уже привыкли к опасному заболеванию, и понимают, что вирус останется навсегда.

— Люди в первую очередь желают здоровья, потому что понимают, что весь мир вкладывается в создание и развитие вакцин для прививания от коронавируса. Они осознают, что нельзя пожелать избавиться от вируса, это невозможно, — считает Фомин .

Также специалист отметил, что в преддверии Нового года, россияне больше всего хотят сохранить здоровье, а уж потом поддерживать карьеру и семью. Причем по словам психолога, возможность сохранить работу и зарабатывать деньги, стала важнее сохранения семьи.

В России каждая пятая компания готова сделать своим сотрудникам прививку от коронавируса, как только как только появится такая возможность, сообщает ОТР, со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Ранее Newinform рассказал, что британские власти готовы начать массовую вакцинацию населения COVID-19. Планируется, что первыми вакцину уже на следующей неделе получат около 800 000 человек: медицинский персонал, пожилые люди и жители домов престарелых.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Прививка от коронавируса: что нужно знать о вакцинации в Москве