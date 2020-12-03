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СК возбудил уголовное дело в отношении блогера, на стриме которого умерла девушка
Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

СК возбудил уголовное дело в отношении блогера, на стриме которого умерла девушка

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело в отношении блогера, на стриме которого умерла девушка. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Блогера задержали. Его допрашивают следователи. Молодой человек подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

Напомним, что 2 декабря во время стрима блогера Стаса Решетникова, более известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу. В настоящее время продолжаются химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.

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