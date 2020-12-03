Еще 77 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 9203 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в четверг, 3 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что более 591 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в мире. Больше всего случаев за последние сутки выявили в Северной и Южной Америке (269 350), Европе (225 667) и Юго-Восточной Азии (47 167).

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