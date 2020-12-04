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Сотрудники ГИБДД спасли 12 человек из горящего здания в центре Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Сотрудники ГИБДД спасли 12 человек из горящего здания в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Дурова Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД по Центральному административному округу ГУ МВД России по столице спасли людей из горящего здания. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает МВД Медиа.

В четверг, 3 декабря, примерно в 5 часов старший лейтенант Вадим Солодухин, старший лейтенант Владимир Прохоров и прапорщик Кирилл Железняк на улице Дурова в Москве обнаружили возгорание на третьем этаже семиэтажного здания.

Сотрудники ГИБДД оперативно сообщили о случившемся в дежурную часть и вызвали экстренные службы.

Сотрудники ГИБДД спасли 12 человек из горящего здания в центре МосквыФото: МВД Медиа

После того, как они увидели проезжающий мимо автомобиль с подъемным механизмом, сотрудники ГИБДД остановили его и приступили к спасению людей. С помощью автовышки полицейские эвакуировали из горящего здания 12 человек.

После приезда МЧС и скорой помощи инспекторы оказали пострадавшим помощь и обеспечили безопасность дорожного движения в районе места происшествия.

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