Число закрытых на карантин школ в России увеличилось до 72

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки выросло число школ, ушедших на карантин из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщило Министерство просвещения страны.

В четверг сообщалось о 62 средних общеобразовательных учреждениях, которые пришлось временно закрыть из-за распространения инфекции.

По последним данным, количество таких школ увеличилось на десять.

— В 72 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — указано в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Среди отдельных классов ушедшие на карантин составляют один процент от общего числа, уточняет ведомство.

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