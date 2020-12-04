Фото: «Вечерняя Москва»

Около 65 тысяч новогодних деревьев завезли в Подмосковье из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба таможни Московской области.

— К новогодним праздникам в центре электронного декларирования Московской областной таможни оформлено 64,7 тысячи рождественских деревьев. Суммарный вес выпущенных елей и пихт превысил 850 тонн, — рассказали в ведомстве.

В этом году пихты и ели из Польши, Словакии и Дании украсят новогодние дома жителей региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Издание Nation News напомнило, что 4 декабря — День писем к Деду Морозу. Ежегодно дети по всему миру пишут письма волшебнику в надежде на новогоднее чудо и желанный подарок под елкой.

Ранее ОТР сообщило, что в Республике Марий Эл местный Дед Мороз Йушто Кугыза открыл свою резиденцию для посещения. Дом Йушто Кугыза располагается в сосновом бору в самой северной точке республики. Туристов ждут в гости сказочные персонажи, новогодняя экскурсия и дегустация традиционных марийских блюд.

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