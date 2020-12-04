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РФПИ договорился с Казахстаном об ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

РФПИ договорился с Казахстаном об ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Министерство здравоохранения Республики Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры ускоренной регистрации, производства и распространения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе фонда.

Благодаря данному соглашению граждане Казахстана получат доступ к вакцине против коронавируса с эффективностью более 91 процента. Выпуск вакцины «Спутник V» на территории Казахстана позволит уменьшить логистические издержки и обеспечить поставки лекарства в медицинские учреждения в кратчайшие сроки, сообщает ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что объем производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире к марту 2021 года составит 40 миллионов доз в месяц.

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