Завершена проходка еще одного тоннеля на Троицкой линии столичного метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Рабочие завершили проходку еще одного тоннеля на Троицкой линии столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Завершена проходка еще одного тоннеля строящейся Троицкой линии мосметро. Между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Новаторов» щит прошел больше 2700 метров на глубине до 30 метров, — отметил глава города на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что работы велись в условиях плотной застройки районов Коньково и Обручевский.

По словам Собянина, активное строительство ведется на участках первой очереди, специалисты трудятся каждый день: их задача заключается в том, чтобы вести работы в условиях сформировавшейся городской инфраструктуры.

— Все это похоже на работу хирурга на «городском теле», — подчеркнул мэр Москвы.

Как он заявил, после открытия ветки улучшится транспортная доступность ряда районов, где проживает свыше миллиона человек. Ежедневный пассажиропоток Троицкой линии, по предварительным подсчетам, составит порядка 100 тысяч человек.

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