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Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

Кирилл Николаев

Здоровье

Рост цен на препараты в России связан с повышением стоимости импортного сырья для лекарств. Об этом в пятницу, 4 декабря, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Отмечается, что ртутные термометры подорожали из-за повышенного спроса в условиях пандемии и отказа от производства дешевых градусников. На ценообразование препаратов влияет увеличение курсовой стоимости импортного сырья, а также готовых форм, ввозимых из-за границы, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что Министерство здравоохранения не регулирует цены на лекарства, которые не входят в перечень жизненно важных.

Ранее сообщалось, что рост цен на препараты в стране за месяц составил 1,09 процента. Ртутные градусники в ноябре подорожали на 7,6 процента по сравнению с сентябрем.

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