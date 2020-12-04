Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов
Рост цен на препараты в России связан с повышением стоимости импортного сырья для лекарств. Об этом в пятницу, 4 декабря, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Отмечается, что ртутные термометры подорожали из-за повышенного спроса в условиях пандемии и отказа от производства дешевых градусников. На ценообразование препаратов влияет увеличение курсовой стоимости импортного сырья, а также готовых форм, ввозимых из-за границы, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе добавили, что Министерство здравоохранения не регулирует цены на лекарства, которые не входят в перечень жизненно важных.
Ранее сообщалось, что рост цен на препараты в стране за месяц составил 1,09 процента. Ртутные градусники в ноябре подорожали на 7,6 процента по сравнению с сентябрем.
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