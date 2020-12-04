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Объем производства и импорта препаратов для онкобольных увеличат в 2021 году
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Объем производства и импорта препаратов для онкобольных увеличат в 2021 году

Кирилл Николаев

Здоровье

Объем производства и импорта ряда препаратов для лечения онкологических заболеваний будет увеличен в 2021 году. Об этом на брифинге в пятницу, 4 декабря, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, каждый производитель препаратов представил объемы производства до конца года и на 2021 год. Министерство промышленности и торговли провело переговоры с иностранными производителями и поставщиками недостающих лекарств, передает ТАСС.

Голикова добавила, что в последние месяцы в стране зафиксирована нехватка 26 онкологических препаратов.

Ранее Голикова рассказала, что все российские регионы подключатся к вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. По ее словам, динамика эпидемиологического процесса позволяет говорить о замедлении распространения коронавирусной инфекции в России.

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онкологиялекарствоТатьяна Голикова
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