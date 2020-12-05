Опубликовано видео задержания подозреваемого в похищении человека в Красноярске

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В Красноярске сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении человека, который шесть лет находился в федеральном розыске. Об этом сообщает сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в субботу, 5 декабря.

По ее словам, в августе 2014 года подозреваемый организовал похищение 20-летнего жителя Сосновоборска. Злоумышленник и двое его сообщников вывезли мужчину, на которого ранее надели наручники, в багажнике на седьмой километр автодороги Красноярск — Железногорск. Там похищенного избили.

Двое подозреваемых по делу были задержаны, организатор скрылся и был объявлен в розыск. Спустя шесть лет полиции удалось выйти на след подозреваемого. Его задержали в одном из домов по улице Судостроительной в Красноярске.

Задержанный находится под стражей, добавила Ирина Волк.

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