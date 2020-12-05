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Киргизия разрешила въезд в страну гражданам всех государств
Фото: twitter.com/kenesh_kg

Киргизия разрешила въезд в страну гражданам всех государств

Кирилл Николаев

В мире

Киргизия разрешила въезд в страну гражданам всех стран, запрещенный ранее из-за пандемии корнавирусной инфекции. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что граждане иностранных государств будут допущены на самолет, следующего в Киргизию, только при предъявлении результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавируса. Тест должен быть проведен за трое суток до вылета. После прибытия в Киргизию иностранцев также проверят на отсутствие заболевания.

В настоящее время в Киргизии число случаев коронавируса в Киргизии превысило 74 тысячи, зафиксировано 1290 летальных исходов, сообщает РИА Новости.

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