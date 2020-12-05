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Антон Макарский рассказал, как зарабатывает в пандемию
Антон Макарский с женой Викторией / Фото: Из личного архива Антона и Виктории Макарских

Антон Макарский рассказал, как зарабатывает в пандемию

Оксана Васильева

Звезды

В отличие от звездных коллег, которые активно жалуются на отсутствие концертов из-за пандемии, актер Антон Макарский с женой Викторией не опустили руки, а адаптировались к ситуации и нашли способ заработать.

Как пишут «Невские новости», артисты стали давать онлайн-концерты. Деньги за выступления им присылают зрители со всего мира.

Супруги рассказали, что поклонники присылают им большое количество подарков, таких как домашние соления и другие заготовки. Это очень трогает пару.

Как признаются артисты, онлайн-концерты даются им не легче, чем живые выступления. После выступления они чувствуют себя «как выжатые лимоны».

Пандемия COVID-19 ударила по шоу-бизнесу. Теперь звезды не могут давать концерты, как прежде, однако некоторые артисты нарушают предписания Роспотребнадзора. Как пишет «360», на днях невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ледовый дворец после концерта Басты. Организации выписали штраф почти на полмиллиона — за то, что зрители на концерте не соблюдали социальную дистанцию.

Как сообщает «Царьград», вслед за концертом Басты, у Роспотребнадзора появились вопросы к организаторам после многотысячного концерта Кипелова. Сообщается, что санитарные врачи опечатали Adrenaline Stadium.

Однако, как пишет портал «Экономика сегодня», Москва не будет вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники, как это было сделано в Санкт-Петербурге.

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