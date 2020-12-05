Ученые доказали, что улыбка помогает снизить боль от укола

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ученые из Калифорнийского университета США рассказали о необычной закономерности, которую они заметили, изучая поведение пациентов.

По результатам исследования, опубликованного в журнале Emotion, сообщается, что искренняя улыбка помогает снизить стресс и боль от любой инъекции. Как пишут «Невские новости», в эксперименте участвовал 231 человек. Уровень боли от укола с помощью простой улыбки удавалось снизить на целых 40 процентов.

Ранее портал «360» опубликовал дневник корреспондента, которая испытала на себе вакцину от коронавируса.

Портал «Царьград» сообщил, что все вакцины от коронавирусной инфекции будут включены в список жизненно необходимых и важнейших препаратов.

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