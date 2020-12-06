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Ученые рассказали о возможном происхождении Луны
Фото: pixabay.com

Ученые рассказали о возможном происхождении Луны

Юлия Ямпольская

Наука

Примерно 4,5 миллиарда лет назад Луна образовалась из-за столкновения Земли с планетой Тейя. Такую гипотезу выдвинули британские ученые, пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Специалисты полагают, что Луна состоит из обломков, которые возникли после столкновения Земли с Тейей. Эксперты отметили, что результаты их исследования не являются окончательными доказательствами происхождения Луны.

Уточняется, что Тейя является гипотетической планетой, которая образовалась 4,6 миллиарда лет назад, как и другие планеты Солнечной системы. Ее назвали в честь Тейи — одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии, матери Гелиоса, Эос и Селены.

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ученыепланета ЗемляЛуна
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