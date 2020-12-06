Столичные власти не будут сокращать плановую медицинскую помощь

Фото: youtube.com / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Власти столицы не будут выводить плановую помощь из московских клиник. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что мощность временных госпиталей увеличивается.

— Мы не выводим из плановой помощи наши клиники, но те резервные госпитали, которые мы создали, мы увеличиваем их мощности. И технологические, и медицинские возможности, — уточнил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице должны вакцинировать от коронавирусной инфекции до семи миллионов человек.

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