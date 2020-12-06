СК ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

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Следствие просит арестовать троих подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Уточняется, что с задержанными провели ряд следственных действий, а также проверку показаний на месте.

— Подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнила Врадий.

Один из подозреваемых рассказал следователю, что они знали, на какой машине будут ехать погибшие, и поджидали их, сообщается в Instagram-аккаунте СК РФ.

Ранее сообщалось, что по факту убийства супружеской пары и их несовершеннолетней дочери было возбуждено уголовное дело. Как уточнили в СК, семья не выходила на связь в течение нескольких дней после того, как отправилась из Москвы в Волоколамск, где находилась их дача. В заброшенном сгоревшем доме нашли фрагменты тел трех человек — супружеской пары и их 16-летней дочери.

Позже в ведомстве добавили, что у семьи был давний конфликт с соседями. В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области рассказали, что по подозрению в тройном убийстве задержан мужчина.

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