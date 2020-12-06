Силовики стянули технику в центр Минска перед началом акции оппозиции

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В центре белорусской столицы перед оппозиционной акцией дежурят милицейская милицейская спецтехника и усиленный состав правоохранителей. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что оппозиционные Telegram-каналы призывают жителей Минска и других городов участвовать в «Марше воли». В последнее время мероприятия проходят в «дворовом» формате — протестующие пытаются организовать небольшие марши в разных районах, избежав задержаний.

Минские власти традиционно усиливают в городе меры безопасности. Так, например, несколько автобусов с силовиками дежурят на площади Независимости, около Дома правительства.

На Октябрьской площади установили металлические заграждения, поэтому попасть на нее нельзя. Возле Дома офицеров припаркованы водомет, машины с колючей проволокой, а также милицейские автобусы.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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