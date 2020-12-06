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Пожар в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону локализовали
Фото: МЧС России

Пожар в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону локализовали

Юлия Ямпольская

Происшествия

Спасатели локализовали пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой. Об этом сообщает представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

Уточняется, что в 10:55 специалистам удалось локализовать возгорание на трех из пяти участков. В 13:24 пожарные ликвидирование огонь на четырех тысячах квадратных метров, передает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел по адресу улица Малое Зеленое Кольцо, дом 3, рынок «Классик». Общая площадь двухэтажного здания павильона составляет 3,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы свыше 130 человек и более 40 единиц техники.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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МЧСРостов-на Донупожар
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